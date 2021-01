Où en est le dossier Sergio Ramos ? Officiellement, le défenseur en fin de contrat au Real Madrid cet été peut discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Officieusement, l'affaire est bien plus compliquée que cela. En effet, la partie de poker menteur avec le Real Madrid s'étire. Le club merengue veut prolonger son capitaine et est même disposé à lui offrir deux ans de contrat, alors que la politique merengue consiste à ne pas donner plus d'un an aux trentenaires, selon les rumeurs émanant des médias ibériques.

Ramos, le PSG doit se tenir prêt



Mais Ramos n'aurait reçu aucune proposition concrète de la part de ses dirigeants d'après ABC, qui cite son entourage. Son frère et agent René Ramos ne l’a proposé à aucune autre formation, malgré son bail qui expire dans quelques mois. L'Andalou n’est donc pas sur le marché à l’heure actuelle, et le PSG ronge son frein dans ce dossier. Déçu par le traitement que lui inflige son club, Ramos serait disposé à attendre jusqu’en février avant d'aller voir ailleurs. Paris doit donc se tenir prêt.

