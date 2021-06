Le départ de Sergio Ramos de Madrid a provoqué une grosse amertume chez les supporters merengue, en particulier ceux qui le voyaient prendre sa retraite avec le club qu'il a si longtemps guidé. Beaucoup en veulent à la direction, coupable selon eux de ne pas avoir retenu l’Andalou. Ce n’est pas l’avis de Florentino Pérez. Le patron du club a assuré que tous les efforts ont été déployés pour faire prolonger le chevronné défenseur.

Le Real voulait que Sergio Ramos reste

"J'aime Ramos comme un fils, je l'ai amené ici en 2005 et je n'ai jamais assisté à une conférence de presse d’adieux avec un joueur auparavant, a-t-il tonné. J'ai une telle admiration pour lui, il a été une légende et nous voulions qu'il reste, nous lui avons proposé un contrat, il avait une date limite mais ce n'était pas précisé. C'est sa maison et il reviendra à coup sûr dans un autre rôle. »



La suite de la carrière de Sergio Ramos va donc s’écrire ailleurs. La tendance qui se dégage le concernant est un transfert au PSG. Les contacts auraient déjà été noués pour qu’il s’engage avec les vice-champions de France.