Considéré à ses débuts comme l'une des plus grosses promesses du football espagnol, Marco Asensio ne répond pas aux attentes placées en lui. L'attaquant espagnol a réalisé une saison correcte avec le Real Madrid, mais il a perdu progressivement sa place de titulaire pour les matchs importants, alors que Carlo Ancelotti l'alignait sur le côté droit de l'attaque. Éclipsé par le milieu polyvalent Federico Valverde ou le virevoltant Rodrygo, Asensio est conscient de sa place dans la hiérarchie des joueurs offensifs. Et cette nouvelle donne est bien présente dans son esprit.

Asensio pourrait quitter le Real Madrid

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024, Marco Asensio a ainsi ouvert la porte à un départ. « Il me reste un an sur mon contrat et à l’heure actuelle je me concentre sur l'équipe nationale. Quand le rassemblement sera terminée, nous parlerons avec le Real Madrid. On verra ce que je ferai de mon avenir. Je cherche de la régularité pour les prochaines années. C’est le plus important pour moi. Je l’ai eu par moment avec le Real Madrid mais je ne veux pas que ce soit seulement sur quelques mois ».



Un petit coup de pression qui devra trouver un échos sur le terrain. Du haut de ses 26 ans, l'international espagnol n'a plus du temps à perdre.