L’aventure de Sergio Ramos au Real Madrid touche à sa fin. Au bout de seize ans de bons et loyaux services, l’arrière central espagnol a décidé de tourner la page merengue et ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Il y a bien une proposition qui lui a été faite pour une prolongation, mais elle était arrivée trop tard et elle ne l’a pas convaincue d’après ce que révèle Cadena Cope.

Direction Paris pour Sergio Ramos ?

Au vu de ses qualités et de son expérience, et même s’il a été à la peine physiquement ces derniers mois, Ramos ne devrait pas manquer de sollicitations pour la suite. Son nom a souvent été mentionné du côté de Manchester United et du PSG, et il est évident qu’il va poursuivre sa carrière à l’étranger. Ramos quitte les Merengue avec un total de 671 matches joués. Il est le quatrième joueur le plus capé de cette formation derrière Raul, Casillas et Sanchis. Et son palmarès est impressionnant, avec la conquête notamment de quatre Ligue des Champions durant son séjour à Bernabeu.