Real Madrid : L’avenir de Benzema clarifié

A moins d’une énorme surprise, Karim Benzema va effectuer sa 13e saison au Real Madrid. L’international français n’a plus qu’un a de contrat chez les Merengue, mais il n’y a aucun problème le concernant. Il va rester, et au cours de l'exercice l’ancien Lyonnais prendrait le temps de s’asseoir avec ses dirigeants pour discuter d’une prolongation d’un an. A 33 ans, et comme ce fut le cas pour Sergio Ramos, il ne peut espérer un bail de plus longue durée.

Benzema continuera quoi qu'il arrive

Benzema va poursuivre son aventure avec le club qu’il a rejoint en 2009, et ce même si le Real venait à recruter son compatriote Kylian Mbappé. Selon le quotidien Marca, la venue de la star parisienne ne devrait pas poser de souci. Il y autant moins d’inquiétudes à se faire que les deux joueurs français s’entendent parfaitement bien et cela fut particulièrement apparent à l’occasion du dernier Euro. KB9 avait-lui même fait des appels du pied au prodige de Bondy pour qu'il le rejoigne à Bernabeu.

Benzema totalise 622 matches et 304 buts marqués avec le Real. Il est le deuxième meilleur réalisateur de l’histoire de ce prestigieux club derrière Cristiano Ronaldo et Raul. Rien qu’en C1, il compte 71 réalisations. Seuls trois joueurs ont fait mieux dans l’histoire de cette compétition.