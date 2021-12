La direction du Real Madrid commence déjà à préparer la saison à venir. Une première arrivée aurait même été validée dans l’effectif pro, celle du défenseur allemand Antonio Rüdiger. Selon The Telegraph, plus rien ne s’oppose à ce que ce dernier signe en faveur des Merengue. En fin de contrat à Chelsea au terme de l’exercice en cours, l’ancien romain aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’actuel leader de la Liga.

Le Real empile les joueurs libres

Âgé de 28 ans, Rudiger avait donné sa priorité à une prolongation chez les Blues. Mais, c’était conditionné à un contrat revalorisé du côté de Stamford Bridge. Or, et malgré la pression imposée par l’entraineur Thomas Tuchel, les décideurs des Blues n’ont pas jugé bon d’accéder à la requête de ses joueurs. C’est pourquoi, et en dépit du rôle important que l’Allemand a au sein de l’effectif, on se dirige tout droit vers une rupture. Si le transfert vers le Real se vérifie, Rudiger serait le deuxième arrière d’envergure à rallier gratuitement la Casa Blanca en l’espace d’un an après l’Autrichien David Alaba.