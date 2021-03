Real Madrid : La rumeur Ronaldo évoquée par Zidane

Les médias se sont enflammés ce vendredi en Espagne en raison d’une rumeur lâchée par El Chiringuito, et qui fait d’un possible come-back de Cristiano Ronaldo sur la terre des précédents exploits. En difficulté à la Juventus, le Portugais et son clan auraient sondé les dirigeants meengue à propos d’éventuelles retrouvailles. La réponse de ces derniers n’a pas filtré pour l’instant.

Zidane garde le silence sur Ronaldo

Inévitablement, le sujet Ronaldo s’est invité ce vendredi dans la conférence de presse de Zinédine Zidane. Le Français n’a pas manqué de réitérer son admiration envers son ancien protégé, tout en clamant qu’il n’y avait aucune annonce à faire. "Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait et combien d'amour nous avons pour lui. Il est entré dans l'histoire ici, il est simplement magnifique, a commencé par admettre le coach français. Maintenant, ça reste un joueur de la Juve et je ne peux rien vous dire à propos de ce qui se dit dans les médias. Nous devons respecter le fait que ça soit un joueur de la Juve ».