Eden Hazard est susceptible de quitter le Real Madrid lors du prochain mercato. Si sa situation ne s’améliore pas, et même si priorité est de poursuivre avec les Merengue, il pourrait filer sous d’autres cieux afin de relancer sa carrière. La Juventus ferait partie des clubs intéressés par l’ancien joueur de Chelsea.

Le Real prêt à céder Hazard gratuitement



C’est le chroniqueur d'Okdiario, Eduardo Inda, qui a révélé cette information lors d’une intervention lors de l’émission El Chiringuito. « La Juventus souhaite qu'un joueur du Real Madrid soit transféré jusqu'à la fin de la saison, a-t-il déclaré. Un joueur qui se trouve plus souvent blessé qu'à la disposition de l'entraîneur. Et ce joueur c’est Hazard. »



Le même journaliste a poursuivi en indiquant que le Real est pressé de se débarrasser de son ailier. « Les services médicaux du club me disent qu'il a un problème mental plutôt qu'un problème physique. C'est ce qui est arrivé à Robben et à Bale auparavant. Madrid est même prêt à le laisser filer gratuitement. » Des déclarations qui donnent du sens aux propos récemment tenus par Carlo Ancelotti, lequel affirmait ne pas retenir Hazard dans son effectif.