Real Madrid : Kroos veut finir sa carrière au club

Toni Kroos (32 ans)

Une "relation incroyable" avec le Real Madrid

La confiance est le fondement de tout. Je me sens toujours parfaitement bien, mais un certain nombre de choses doivent arriver. La première chose est que le niveau de l'équipe et le mien doivent coïncider. La seconde, que le physique doit suivre. Et la troisième, que mon désir doit être là. Quand tout cela sera réuni, nous parlerons. On se parlera à un moment donné et sinon, j'ai encore un contrat jusqu'en 2023", a-t-il assuré.

n'accorde que rarement des entretiens. Si le milieu de terrain du Real Madrid possède un podcast avec son frère, Felix, il ne prend pas toujours la parole dans "Lober, tout simplement", diffusé tous les quinze jours depuis mai 2020.. Arrivé dans le club merengue en 2014-2015 en provenance du Bayern Munich contre la somme de 25 millions d'euros, le joueur n'a cessé d'y prendre de l'ampleur, parvenant à y remporter 3 Ligue des Champions et 2 titres de Champion d'Espagne notamment.Cette saison encore, il demeure un élément fixe aux yeux de son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui l'a titularisé à 14 reprises en Liga. Dans un entretien accordé à Sky Sport News, le joueur a évoqué son futur, plaçant la confiance avec l'institution au centre du jeu. ", a continué Kroos. Il a également mis en exergue son rapport au club madrilène, évoquant "Vainqueur face à Valence samedi en Liga (4-1)Kroos défiera le FC Barcelone, mercredi dans l'optique de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, en Arabie Saoudite (19h45).