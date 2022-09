Hormis le recrutement d'Erling Haaland, Manchester City n'a pas fait dans la dépense outrancière lors du dernier mercato estival, pas plus qu'il n'a bouleversé son effectif. Depuis qu'il est sur le banc des Skyblues, Pep Guardiola fait en sorte de modifier son effectif uniquement lorsque nécessaire. Cet été, c'est donc le secteur offensif qui a été modifié, avec également les départs de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus vers d'autres cieux. Pour l'an prochain, le stratège espagnol a déjà un premier objectif.



Cette fois, c'est le milieu de terrain des Cityzens qui pourrait être remodelé. Outre le fait que Bernardo Silva pourrait enfin trouver une porte de sortie après avoir émis le souhait de partir à deux reprises déjà (sans résultat), Pep Guardiola aimerait recruter Toni Kroos. C'est ce qu'avance El Nacional qui assure que le coach a convaincu sa direction de faire le nécessaire pour engager le milieu allemand actuellement âgé de trente-deux ans.

Libre en juin 2023

L'opération pourrait être intéressante pour Manchester City puisque Toni Kroos sera alors libre de tout contrat, lui dont le bail au Real Madrid prendra fin en juin 2023. Après le départ de Casemiro pour Manchester United, les Merengue pourraient donc poursuivre la rénovation de leur milieu. Pour Kroos, ce serait la fin de neuf saisons passées à Madrid, avec pour l'heure quatre Ligue des champions et trois Liga au compteur.