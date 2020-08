Real Madrid : James vers l'Atlético ?

Un transfert qui aurait pu se faire l’été dernier

James Rodriguez, le milieu offensif du Real Madrid, se rapprocherait de l’Atlético, si l’on en croit ce que rapporte le média espagnol, Gol. Contre un montant situé entre 10 et 15M€,Si le transfert se concrétise, ça serait une belle opportunité de rebond pour l’ancien monégasque, qui sort d’une saison très compliquée du côté de Bernabeu. N’entrant pas dans les plans de Zinédine Zidane, il n’a participé qu’à 14 rencontres, toutes compétitions confondues.Pour rappel, l’année dernière, James Rodriguez avait déjà été proche de rejoindre les Rojiblancos, mais le transfert a capoté au tout dernier moment. Les responsables castillans n’avaient pas souhaité libérer leur joueur au profit d’un club rival. D’un été à l’autre, leur position a donc évolué.Pour information, le Colombien n’a plus qu’un an de contrat chez les champions d’Espagne.