Acheté à Malaga à l'été 2013, Isco a fait les beaux jours du Real Madrid de nombreuses années durant. Particulièrement apprécié de Zinedine Zidane lorsque ce dernier était aux manettes, l'international espagnol a participé à 460 matchs sous les couleurs madrilènes, toutes compétitions confondues. Moins en vue depuis plusieurs mois en raison notamment d'un physique capricieux, l'homme de 29 ans devrait très bientôt quitter Bernabeu.



Comme l'indique OK Diario, le Real Madrid est désormais prêt à laisser filer Isco, et ce dès le mois de janvier prochain. Le club du président Florentino Perez espère en réalité gagner quelques euros sur la vente d'un joueur dont le contrat prendra fin en juin 2022. Le média indique ainsi que Madrid ne s'opposerait pas au départ de l'international si une offre sérieuse venait à se présenter.

Frustré par Ancelotti

Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti cet été sur le banc merengue, Isco n'a disputé que 175 minutes de jeu, à chaque fois en Liga. Frustré de voir que l'entraîneur italien ne comptait pas vraiment sur lui, celui qui a inscrit 72 buts depuis qu'il est au Real, s'est résolu à quitter le club, plus de huit ans après son arrivée.