Recruté en provenance de l'Eintracht Francfort l'été dernier, Luka Jovic réalise une campagne très décevante au Real Madrid. L'attaquant serbe n'est pas parvenu à concurrencer l'incontournable Karim Benzema, et Zinédine Zidane a même décidé de ne plus le convoquer dans le groupe de la Maison Blanche sur les dernières semaines de compétition avant la suspension due à l'épidémie de coronavirus. A l'heure actuelle, un départ Jovic est à l'étude. Et c'est le Napoli qui semble le mieux placé pour le recruter dès l'été prochain.

40 millions d'euros minimum pour Jovic ?

La Gazzetta dello Sport fait en effet état d'un intérêt prononcé du club transalpin, qui s'apprête à renouveler son secteur offensif la saison prochaine. Mais Naples devra y mettre le prix, malgré les performances sans relief du joueur. Selon le journal italien, les décideurs du Real Madrid ne souhaiteraient pas se séparer de Jovic à moins de 40 millions d'euros.