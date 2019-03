Real Madrid: Hugo Sanchez fait acte de candidature

Qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid ? La question est posée après une semaine catastrophique marquée par des éliminations en Coupe d'Espagne et en Ligue des champions, sans oublier un revers en Liga qui a ruiné les derniers espoirs de titre. Si le nom de José Mourinho revient avec insistance, et que le Telegraph annonce que c'est fait à 100%, Zinedine Zidane serait également courtisé par Florentino Perez pour un retour seulement un an après avoir quitté son poste.

De son côté, Hugo Sanchez a fait acte de candidature. "J'ai toujours été prêt à contribuer et collaborer avec ma maison. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, sait de forme directe que je suis en position de collaborer quand il le désirera", a plaidé l'ancien attaquant madrilène pour ESPN. Il avait déjà postulé à l'automne dernier, sans succès.