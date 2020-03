Real Madrid : Haaland dès cet été ?

Un petit tour et puis s’en va ? Erling Haaland, l’étoile montante du football mondial, n’aurait pas l’intention de s’éterniser au sein de sa formation actuelle du Borussia Dortmund. Selon le journal espagnol ABC, il veut partir et aurait même déjà une idée bien précise de sa prochaine destination. Son objectif est de rallier le Real Madrid. Et il espère pouvoir le faire dès l’intersaison 2020.

Après avoir fait parler la poudre lors de ses premiers mois en Bundesliga, avec un total de 9 buts marqués et 2 passes décisives offertes, le prodige scandinave a revu ses prétentions à la hausse. Il estime qu’il est armé pour rejoindre dès maintenant le club treize fois champion d’Europe. Un intérêt qui serait réciproque puisque les responsables merengue surveillent l’international norvégien depuis plusieurs mois déjà.

Le Real peut enrôler Haaland pour 75M€

Le Borussia Dortmund n’est pas spécialement ouvert à l’idée de laisser filer son joyau dès le prochain mercato, et seulement six mois après l’avoir enrôlé. Cela étant, deux facteurs pourraient faciliter la venue de Haaland à Santiago Bernabeu. Mino Raiola, son agent, a pris le soin de glisser une clause de départ dans le contrat passé avec le BVB et qui peut être activée d’ici le 31 aout prochain. Elle s’élèverait à 75M€. Un montant qui est loin d’être inaccessible pour un club tel que le Real. En outre, les deux clubs concernés entretiennent de très bonnes relations. Et le prêt de deux ans d’Achraf Hakimi à Dortmund en est la meilleure preuve.

Haaland voit grand, mais il est aussi réaliste et sait qu’un départ à Madrid ne lui garantirait pas à coup sûr du temps de jeu. Et c’est pourquoi il entend soumettre une condition à son engagement avec la formation de Zinedine Zidane. Il est prêt à venir s’il a l’assurance d’être titulaire, autrement il ne serait pas contre la perspective de s’aguerrir encore un peu plus au plus haut niveau du côté de Signal Iduna Park. Le transfert à Madrid deviendrait alors une partie remise.