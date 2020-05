Ces Fabregas a été sondé sur divers sujets dans un entretien à distance avec la RTVE. Le milieu monégasque estime notamment que le Barça mériterait le titre en Liga en cas d'arrêt prématuré du championnat espagnol. Mais l'ancien joueur de Chelsea a aussi été convié à s'exprimer sur Kylian Mbappé. Un joueur qu'il apprécie beaucoup et qu'il verrait bien réussir au Real Madrid grâce à son profil si particulier.

Fabregas voit Mbappé réussir au Real



"C’est un garçon très ambitieux. Il veut être le meilleur. Et au vu de sa façon de jouer, il s’intégrerait très bien dans une équipe comme celle du Real Madrid", a ainsi indiqué Fabregas, qui évoque aussi une autre cible merengue évoluant en Ligue 1 : Eduardo Camavinga. : "Il a démarré très tôt et très fort. On ne dirait pas qu'il a son âge." Pour rappel, le joueur de 17 ans est sous contrat avec Rennes jusqu'en 2022.





