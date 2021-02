Eden Hazard vit un véritable calvaire depuis qu’il s’est installé au Real, à l’été 2019. Un calvaire symbolisé par les incessantes blessures dont il est victime et qui lui ont fait manquer 38 rencontres de son équipe. C’est un vrai cercle vicieux et dont on ne voit pas vraiment d’issue.



Selon une information du média espagnol Defensa Central, l’international belge pourrait se voir offrir une échappatoire l’été prochain. Son ancien club de Chelsea explorerait actuellement la possibilité de le récupérer. L’ex-lillois garde toujours une très belle cote du côté de Stamford Bridge, et on est convaincus de sa capacité à retrouver le meilleur de sa forme pour peu qu’il retrouve un environnement familier.

Le Real a perdu patience avec Hazard



Évidemment, et malgré leurs grosses dépenses récentes, les Blues ne sont pas enclins à payer la même somme que celle pour laquelle ils ont vendu leur joueur (100M€). Ils espèrent que les décideurs merengue accepteront de se séparer de leur joueur à un moindre prix. Au regard du faible bilan de Hazard à Bernabeu et ses allers-retours répétitifs à l’infirmerie, il se peut que cette possibilité les arrange.

Eden Hazard, à quand la fin des galères ?