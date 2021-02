Mbappé ou Haaland, Haaland ou Mbappé ? Le débat fait rage en ce moment, surtout depuis que le duo s’est mis en évidence lors de la reprise de la Ligue des Champions. Le Français a claqué un triplé contre le FC Barcelone, tandis que le Norvégien a mis un doublé le lendemain contre le Séville FC. Il n’en fallait pas plus pour agiter le microcosme et amener les médias à s’exciter sur ce joli duo et spéculer sur la future destination de l’un ou de l’autre. Le Real Madrid fait partie des clubs pressentis pour enrôler ces deux buteurs. Ce vendredi, Zinédine Zidane a été interrogé sur ces pistes, et sondé sur sa préférence si jamais il venait à choisir entre les deux. "Mbappé et Haaland sont très bons. Comme le sont Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, a rétorqué le technicien français en conférence de presse ce vendredi. Ils sont plus jeunes. Ils incarnent le présent et l’avenir."

Mbappé vs Haaland, la nouvelle rivalité ?

Zidane a pris "du plaisir" en regardant Mbappé



« Ce que j’aime, c’est regarder le football et les bons joueurs, a-t-il poursuivi. Ce sont deux joueurs du présent et du futur. Voilà. Je ne vais pas répondre à ça (lequel des deux il préfère). Chacun a ses préférences. L’important c’est que les gens, dont moi, voit des jeunes footballeurs faire de bonnes choses sur le terrain ». S’il s’est gardé de trancher entre son compatriote et l’étoile montante nordique, Zidane a quand même exprimé son admiration envers le premier nommé. Il est notamment admiratif devant ce que l'international tricolore a réalisé au Nou Camp, surtout qu’il sait très bien à quel point il est compliqué de se distinguer sur cette pelouse. « Sur la prestation qu'il a faite la dernière fois, je pense que tout le monde en parlé, a relevé ZZ. Cela ne surprend personne. J'ai pris du plaisir à voir ce qu'il a fait parce que l'on se connait déjà. C'est bien pour le football. J'ai regardé le match comme un supporter et j'ai pris du plaisir à voir de beaux gestes. Le reste on ne va pas en parler. Je vais le redire pour que cela soit clair pour tout le monde ; plus important c'est ce que va faire le Real samedi lors d'un match important. Le reste on le regarde avec beaucoup d'attention et de plaisir."