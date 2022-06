La photographie de la Ligue des Champions sera donc sa dernière image au Real Madrid. Comme un symbole, Marcelo avait soulevé la coupe aux grandes oreilles, à Saint-Denis, il y a deux semaines, après que le capitaine Karim Benzema lui laisse cet honneur. "C'est normal, c'est une légende", avait réagi l'avant-centre français après la rencontre. Personne ne viendra le contredire. C'est bien un monstre absolu de l'histoire récente du Real Madrid qui quitte le club après 16 ans de bons et loyaux services.

Marcelo va présenter ses adieux lundi

"Le Real Madrid C.F. annonce que demain, lundi 13 juin, à 13h00, un acte institutionnel d'hommage et d'adieu à notre capitaine Marcelo aura lieu à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez. Suite à cet acte, Marcelo se présentera devant les médias dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid", a sobrement indiqué le Real Madrid dans un communiqué officiel.





Arrivé en 2006 en provenance de Fluminense, Marcelo a perpétué la tradition des latéraux spectaculaires du Real Madrid, à l'image de son prédécesseur et compatriote Roberto Carlos. Offensif, percutant, fin dribbleur, l'international brésilien s'était imposé au fil des années comme une coqueluche du public madrilène. Il a remporté 5 Ligue des Champions avec le club ibérique (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).