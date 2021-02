Sergio Ramos pourrait ne pas être le seul cadre défensif du Real à faire ses bagages lors du prochain mercato. Tout comme l’international espagnol, Raphaël Varane risque également de délaisser le club où il évolue depuis 2011. Il n’y a pas eu encore d’accord trouvé pour la prolongation de son contrat qui expire en 2022 et si la situation persiste d’ici l’été prochain alors une vente sera sérieusement envisagée par les responsables merengue. C’est ce que révèle le quotidien AS dans son édition du jour.

Le Real prêt à vendre Varane

Plutôt que de laisser partir son joueur libre dans un an et demi, le Real serait disposé à écouter les différentes offres pour l’ancien Lensois au terme de l’exercice en cours. Le prix du champion du monde tricolore a été évalué à 70M€. Il y a quelques années, Manchester United était prêt à miser sur lui. Les Red Devils pourraient-ils revenir à la charge une nouvelle fois ? Au regard des manques qu’ils ont dans le secteur défensif, c’est un scénario tout à fait plausible.



Varane fait partie des joueurs les plus anciens de l’effectif madrilène. Il compte 350 matchs avec cette formation. Cette saison, il en a encore cumulés 31 malgré les quelques prestations décevantes qu’il a pu aligner. Le Français garde la confiance totale de son entraineur, Zinédine Zidane.