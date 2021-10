Kylian Mbappé émerge comme une potentielle recrue du Real Madrid pour la prochaine intersaison. Il aurait déjà pu rallier la capitale espagnole l’été dernier, mais il n’y a pas eu d’accord trouvé entre les deux clubs. L'attaquant du PSG vient d’ailleurs d’avouer lui-même que cette destination l’enchante, et qu’il aimerait bien en faire la future étape de sa carrière.

"A l’avant, le Real n’a aucun problème"

L’intérêt en question est réciproque car les appels du pied en provenance de Bernabeu ne manquent pas. Et c’est ce qui a d’ailleurs mis en rogne Leonardo, le directeur sportif parisien. Cela dit, on peut se poser la question si le géant espagnol a vraiment besoin de ses services, sachant qu’il a Karim Benzema à sa disposition ? Certains n’en sont pas convaincus.



Parmi ceux qui sont sceptiques par rapport à la capacité de Mbappé à apporter un plus au Real il y a Fabio Capello, un ancien de la Casa Blanca (1996-1997 et 2006-2007). L’entraineur italien estime que son compatriote Carlo Ancelotti doit renforcer d’autres secteurs en priorité : "Ils auront besoin de temps pour construire une équipe solide, Madrid a besoin de quelques défenseurs centraux. Je les ai vus contre Majorque... Mamma mia ! [Mais] à l'avant, ils n'ont aucun problème, même sans Mbappé. Ils ont des joueurs intéressants", a souligné Don Fabio dans un entretien au Corriere dello Sport.