Real Madrid : C'est officiel pour Tchouaméni

Le Real a fait un sacré effort pour le recruter

Un défi important pour Tchouaméni

Fin du suspense dans le feuilleton Aurélien Tchouaméni. Le brillant milieu de terrain a fait le choix de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Contrairement à son coéquipier en sélection Kylian Mbappé,Le Real Madrid a officialisé cette information ce samedi, précisant que sa nouvelle recrue a signé pour une durée de six ans. L’indemnité de transfert s’élève à 100M€, dont 20M€ de bonus.derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Paul Pogba. Tchouaméni est aussi le 3transfuge le plus cher des Merengues, dépassant notamment Cristiano Ronaldo.L’AS Monaco perd un élément de qualité, mais réalise une très belle opération financière. Le club princier avait, pour rappel, enrôlé Tchouaméni il y a à peine deux ans et contre un montant de 18M€ seulement. La plus-value enregistrée est exceptionnelle.Tchouaméni (22 ans) va maintenant pouvoir franchir un palier en rejoignant le club champion d’Europe en titre. Le challenge s’annonce relevé et son coéquipier en sélection Eduardo Camavinga peut en témoigner. Cela étant, s’il joue avec la même insouciance et le même niveau de rendement que lors de la dernière saison à l’ASM,Tchouaméni sera présenté sous ses nouvelles couleurs mardi prochain, à midi heure française. Ça sera au lendemain de sa dernière rencontre de la saison, prévue avec l’équipe de France contre la Croatie.