Benfica, l’Atlético Madrid, le FC Barcelone… Libre comme l’air, Edinson Cavani voit son nom être associé à plusieurs grosses écuries du Vieux Continent. Sans avoir, pour le moment, trouvé chaussure à son pied. Alors, son entourage travaille pour lui et prospecte les clubs potentiellement intéressés. Le dernier en date ? Le Real Madrid, ni plus ni moins. Marca assure que l’attaquant international uruguayen a été proposé aux Merengue avant le match nul des Merengue sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche soir (0-0). Les ambitions de l’ancien Parisien sont connues : un contrat de deux ans, ou d’une année plus une autre en option. Au Real de se décider. Mais on voit mal comment une telle opération pourrait se conclure.