Malgré plusieurs offres de dernière minute, le Real Madrid n'a pas obtenu gain de cause dans le dossier Kylian Mbappé. Retenu par le Paris Saint-Germain pour sa dernière année de contrat, l'attaquant français n'a pas rejoint la capitale espagnole et pourrait le faire au terme de la saison actuelle. En attendant, Madrid souhaite se renforcer offensivement lors du prochain mercato hivernal et c'est Edinson Cavani qui est visé.



Ancien joueur du PSG, l'Uruguayen avait trouvé un port d'attache à Manchester United, mais l'arrivée de Cristiano Ronaldo cet été lui a totalement bouché la voie à une place de titulaire. Observateur de la situation, le Real Madrid aurait donc décidé de demander un prêt de courte durée, comme l'indique El Nacional. Le média explique que "Cavani est vu comme étant la solution d'attente parfaite" avant l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé.





Toujours selon le média espagnol, Carlo Ancelotti a également un œil du côté d'Arsenal où la piste menant à Piere-Emerick Aubameyang l'intéresserait tout autant. Une chose semble certaine, le Real Madrid ne restera pas immobile lors de l'ouverture de la prochaine fenêtre des transferts.