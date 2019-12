Si le Real Madrid (2eme, à deux points du FC Barcelone) est encore largement dans le coup pour jouer le titre en Liga, c'est en grande partie grâce à Karim Benzema. Depuis le début de saison, l'avant-centre formé à l'OL affiche des statistiques éblouissantes, tant en championnat (12 buts, 5 passes décisives) que sur la scène européenne (4 buts, 2 passes décisives). La régularité du joueur de 32 ans constitue un réel atout pour la Casa Blanca, et ce d'autant plus que les autres éléments du secteur offensif peinent encore à s'affirmer, à l'image d'Eden Hazard. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que les dirigeants madrilènes cherchent à prolonger le contrat de celui qui les a rejoints il y a maintenant plus de dix ans, en juillet 2009. Et d'après Marca, l'extension du bail de « KB9 » serait quasiment dans la poche.

Benzema aura droit à une revalorisation salariale

Le quotidien espagnol a en effet révélé ce lundi après-midi que l'ancien international français et le club merengue auraient trouvé un accord relatif à une prolongation jusqu'en 2022 (son contrat actuel court jusqu'en 2021), dont l'officialisation devrait avoir lieu l'été prochain. Ce changement contractuel serait en outre accompagné d'une revalorisation salariale pour le natif de Lyon. Cette situation viendrait contrecarrer les plans du PSG qui, d'après AS, aurait songé à Benzema afin de remplacer Edinson Cavani, dont l'aventure du côté de la Capitale doit se terminer en juin 2020.

#ExclusivaMARCA | Benzema amplía y mejora su contrato con el Real Madrid: el acuerdo se firmará y anunciará en verano https://t.co/BoeevW8KZs Informa @polomarca

