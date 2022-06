La saison sportive du Real Madrid a été presque parfaite. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, mais aussi de la Liga et de la Ligue des champions, le club de la capitale espagnole n'a laissé que des miettes à ses concurrents. Sur le plan des transferts en revanche, Madrid a subi un camouflet de taille avec la décision de Kylian Mbappé de ne pas le rejoindre et de rester à Paris. Un ensemble de facteurs qui permet tout de même au club de Florentino Perez d'aborder le mercato estival avec une enveloppe XXL.



Pas moins de 400 millions d'euros sont ainsi à la disposition des recruteurs madrilènes. Comme l'indique Goal, ce budget pharaonique a été constitué grâce aux gains directs et indirects liés à la Ligue des champions, mais aussi à la gestion prudente durant la crise COVID. Autre facteur positif, le départ des Marcelo, Isco et autres Gareth Bale. Autant de gros salaires en moins. Pas non plus de salaire fou ou de prime à la signature démentielle pour accueillir Mbappé, et voilà désormais Madrid prêt à flamber.

Peu d'options, surprise possible

Le problème, c'est que les options ne seront pas légion. Outre la cible parisienne loupée, Erling Haaland a choisi Manchester City. Le recrutement évoqué d'Aurélien Tchouaméni (Monaco) coutera plusieurs dizaines de millions, certes, mais il en restera beaucoup une fois l'opération conclue. Au rayon des arrivées possibles, celle de Raheem Sterling (Manchester City) a été évoquée. Mais le Real Madrid pourrait bien offrir quelques belles surprises à ses supporters. Reste à savoir lesquelles.