Après neuf saisons passées au Real Madrid, Gareth Bale est désormais libre de choisir l'équipe qu'il voudra rejoindre cet été. L'offensif gallois veut trouver une terre d'accueil au plus vite afin de préparer au mieux la Coupe du Monde 2022 qu'il disputera avec le pays de Galles. Ancien de Tottenham, il y avait notamment fait un retour en prêt la saison passée. Cette fois, les Spurs d'Antonio Conte ne devraient pas lui rouvrir leurs portes.



D'après The Telegraph, le joueur de trente-deux ans n'est pas dans les plans du club londonien, et ce malgré les seize buts que Bale avait inscrits lors de son passage l'an dernier. Dès lors, le média anglais précise que d'autres options existent pour l'international. Si beaucoup d'équipes aimeraient forcément s'adjoindre ses services, deux possibilités semblent pour l'heure se détacher. Et elles sont plutôt étonnantes.



C'est tout d'abord la Major League Soccer américaine qui pourrait tenter Gareth Bale. La formation de DC United, là ou un certain Wayne Rooney avait évolué entre 2018 et 2020, serait particulièrement intéressée par l'idée. Autre club à vouloir attirer Bale : Cardiff City. Bien qu'évoluant en Championship, ce club a l'avantage d'être celui de la ville natale du Gallois.