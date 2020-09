Real Madrid : Bale discute avec Tottenham

Le retour de Gareth Bale à Tottenham n’est plus qu’un simple mirage. La rumeur qui circule depuis quelques jours dans la presse britannique a été confirmée ce mardi par le représentant du joueur, Jonathan Barnett. Invité à s’exprimer sur BBC Sport Wales, il a déclaré que « Gareth aime toujours les Spurs ». « Nous sommes discussions (avec les deux clubs). C’est là où il voudrait être », a-t-il ajouté.

Un échange Bale - Alli envisagé ?

Bale a passé six ans du côté de White Hart Lane avant son transfert au Real en 2013 pour un montant de 100M€. Au sein de l’équipe londonienne, il a marqué 42 buts en 146 rencontres. Un retour au bercail lui permettrait peut-être de relancer sa carrière après deux saisons très compliquées dans la capitale. C’est ce à quoi l’encouragent notamment plusieurs de ses proches et ex-coéquipiers.



Si transfert il y a, cela pourrait faire l’affaire des différentes parties. Il se murmure d’ailleurs que le Real serait prêt à le céder pour un prix au rabais. D’un autre côté, si l’on se fie à ce que rapporte The Telegraph, le club espagnol céderait son trentenaire indésirable aux Spurs contre les services de Dele Alli. Ce dernier avait été pisté par les Merengue il y a de cela quelques années. Après s’être tassé, l’intérêt envers l’international anglais aurait donc été ravivé côté madrilène.