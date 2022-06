Plusieurs saisons durant, le Real Madrid a refusé de se séparer de ses sociétaires les plus chevronnés. Mais, aujourd’hui, le club champion d’Europe est disposé à opérer un grand nettoyage pour renouveler son effectif. Et parmi les joueurs qui vont les frais de ce changement de stratégie, il y a l’ailier espagnol Marco Asensio.

Le Real exige 50M€ comme indemnité

L'international ibérique est sur le point d'entrer dans la dernière année de son contrat actuel. C’est donc le meilleur moment de le vendre afin de récupérer des liquidités plutôt que de le laisser filer libre. Selon le média Revelo, c’est exactement ce que les responsables castillans comptent faire durant le mercato.



Le Real a lancé un appel d'offres pour un prix de départ de 50 millions d'euros. L'Italie et l'Angleterre ont été évoquées comme des destinations probables pour l’ex-Majorquin. Liverpool avait notamment fait une approche, mais le joueur ne veut pas rejoindre un club où son temps de jeu n’est pas garanti. Or, chez les Reds, il y a de fortes chances qu’il se contente d’un rôle de remplaçant.