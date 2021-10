Eden Hazard dispute actuellement sa troisième saison au Real Madrid. Le Belge éprouve toujours autant de peines à s’imposer chez les Merengue et à y devenir un élément clé. Des difficultés qui s’étirent dans le temps et qui alimentent les rumeurs d’un possible départ dans le futur. Dernièrement, il a été annoncé comme potentiel futur transfuge de Newcastle United, tandis que les bruits d’un come-back à Chelsea restent de mise.

"Je ne l’ai pas forcé de rester"

Un départ de Hazard serait-il regrettable pour le Real ? Une question à laquelle Carlo Ancelotti s’est chargé de répondre de manière indirecte vendredi. "Hazard ? Je ne l'ai pas forcé à rester, j'étais convaincu qu'il allait s’accrocher. S'il voulait partir, il aurait pu", a déclaré le technicien italien. En lisant entre les lignes, on peut comprendre que l’ancien Lillois est devenu un joueur lambda dans le vestiaire merengue.



Toujours pénalisé par des soucis physiques, Hazard n’a disputé que 9 matches cette saison, toutes compétitions confondues. Et son bilan comptable est très décevant puisqu’il n’a encore signé aucun but et offert seulement une passe décisive.