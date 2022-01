Qui a dit qu’Eden Hazard n’entrait plus dans les petits papiers de Carlo Ancelotti ? Non, le stratège belge garde toujours la confiance de son entraineur au Real Madrid. Cela se voit à travers les actes vu que le technicien italien le fait jouer régulièrement ces derniers temps, mais aussi à travers les paroles. Ce samedi, « Il Mister » a affirmé de manière claire que l’ancien Lillois restera au club. Aussi bien cette saison que la prochaine.

Hazard a encore un avenir au Real

« Hazard fait partie de nos plans pour la saison prochaine », a-t-il clamé lors de la conférence de presse précédant le match de championnat contre Elche (dimanche). De quoi faire taire les rumeurs d’une possible séparation à venir, et aussi refroidir les clubs qui étaient intéressés par l’ex-star de Chelsea.



Hazard est en train de retrouver peu à peu un rendement plus conforme à son statut. Jeudi dernier, lors du match de Coupe du Roi contre Elche, il a marqué son premier but de la saison. Un but décisif qui plus est, puisqu’il a permis aux Merengue d’atteindre le prochain tour de la compétition.