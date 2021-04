Plus les semaines passent et plus l'avenir de Sergio Ramos semble s'inscrire loin du Real Madrid. En fin de contrat au mois de juin prochain, le défenseur merengue ne parvient pas à trouver d'accord avec sa direction, et aurait décidé d'aller voir ailleurs. Une aubaine pour David Alaba, en partance du Bayern Munich.



L'Autrichien, qui a disputé son dernier match de Ligue des Champions avec le Bayern mardi, lors de l'élimination des siens en quarts de finale face au Paris Saint-Germain, est donc annoncé au Real Madrid. AS estime ainsi qu'avec le départ imminent de Sergio Ramos, tous les signaux sont au vert pour l'arrivée d'Alaba. Le média mentionne également les possibles transferts de Raphaël Varane et du vétéran Marcelo.

Salaire imposant



AS précise par ailleurs que David Alaba devrait toucher un salaire annuel estimé à 10 M€, lui qui avait au départ placé la barre à 11 M€. Des émoluments qui en ferait l'un des hommes les mieux payés de l'effectif de Zinédine Zidane.



Nacho : "Ramos doit rester au Real Madrid"