Real, encore 200 M€ de ventes pour s'offrir Pogba ?

Comme attendu depuis cet hiver et le retour de Zinedine Zidane, le Real Madrid, au sortir d’une saison particulièrement difficile, vit un été très agité. Rodrygo, Eder Militao, Luka Jovic, Ferland Mendy et Eden Hazard: les Merengue ont animé les premières semaines du mercato estival. Sans trop regarder à la dépense.

Avec ces quatre recrues, parmi lesquelles seul le Diable Rouge apparaît comme un titulaire indiscutable, les Madrilènes ont en effet dépensé la bagatelle de 303 millions d’euros, dont 100 millions pour le seul Eden Hazard. Pour autant, le Real n’entend pas en rester là et espère bien frapper un nouveau gros coup en attirant Paul Pogba.

Le champion du monde tricolore, désireux de disputer la Ligue des champions et de relever un nouveau challenge, n’a pas caché ses envies d’ailleurs mais Manchester United ne semble pas disposé à le laisser partir. A moins de voir arriver une offre démesurée, la somme de 180 millions d’euros étant évoquée dans la presse anglaise.

Encore 200 millions de recettes ?

Un montant que les Red Devils imaginaient prohibitif mais le Real Madrid, quand bien même il ne manque pas d’explorer d’autres pistes, dont celle menant à Donny Van de Beek, le milieu de l’Ajax Amsterdam, semble bien en mesure de s’offrir une folie. Et pas seulement en raison de son trésor de guerre amassé ces dernières année mais surtout grâce a des ventes qui pourraient rapidement devenir historiques.

Grâce aux départs de Marcos Llorente, Theo Hernandez, Raul de Tomas et Mateo Kovacic, autant de joueurs qui n’avaient pas voix au chapitre, le Real Madrid a en effet d’ores et déjà récolté quelque 125 millions d’euros. Et tout indique que ce n’est qu’un début étant donné le pedigree de certains joueurs dont les Merengue entendent encore se séparer. Outre Keylor Navas, Lucas Vazquez et Mariano Diaz, les Madrilènes ne désespèrent pas de voir partir Gareth Bale et à un degré moindre Isco. Au total, selon Marca, ce sont ainsi 200 millions d’euros que le Real Madrid escompterait encore récupérer. De quoi rendre possible le transfert de Paul Pogba sans déclencher une enquête du Fair-play financier.