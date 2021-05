Real : dix joueurs à virer, Perez empoigne son balai magique

A l'image d'Hercule nettoyant les écuries d'Augias lors de ses fameux douze travaux, Florentino Perez est lui aussi passé en mode balai brosse. Le patron du Real Madrid veut faire place nette et nettoyer à fond son vestiaire. Et l'homme fort madrilène aurait l'intention se se séparer de dix joueurs en particulier. En voici la liste.

Pour acheter, il faut d'abord vendre. Avec son idée directrice de faire venir Kylian Mbappé, Florentino Perez souhaite déjà se délester de quelques gros salaires et de joueurs n'ayant pas confirmé les attentes placées en eux. Selon la liste dressée par AS, Eden Hazard est forcément le premier de cordée. Acheté plus de 100 M€, l'homme devrait être bradé en cas d'offre honnête.

Bale, surtout pas !

Vient ensuite l'indésirable Gareth Bale à qui il reste un an de contrat, et qui plombe la masse salariale madrilène. Madrid n'en veut surtout pas. Raphaël Varane est également invité à s'en aller. Voilà qui tombe bien puisque le défenseur français chercherait un nouveau challenge. Le cas Marco Asensio est légèrement différent. Le joueur est apprécié, mais sa valeur plutôt élevée (environ 42 M€) pourrait pousser le Real à s'en séparer.

Plusieurs prêts touchent à leur fin

Luka Jovic est lui aussi invité à trouver un autre club. Il sera au minimum prêté la saison prochaine. En fin de cycle, Isco et Marcelo sont mis en vente. Dani Ceballos va quant à lui revenir d'Arsenal, mais pourrait être vendu s'il n'a pas plus de temps de jeu avec Madrid. Mariano Diaz n'est que très peu utilisé et est lui aussi sur le marché. Enfin, Borja Mayoral qui joue actuellement à l'AS Rome a été prêté avec option d'achat à la Louve. Les cartes sont dans les mains romaines.