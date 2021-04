Appelé à succéder à Erling Haaland à la pointe de l'attaque du Red Bull Salzbourg, Patson Daka s'est parfaitement acquitté de cette tâche pourtant redoutable. Auteur de 30 buts et 8 passes décisives en 32 matchs (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison, l'international zambien a vu sa cote flamber sur le marché des transferts.



Alors que les premières manœuvres du mercato estival se préparent, la liste des prétendants prestigieux s'allonge pour l'ancien vainqueur de la CAN des moins de 20 ans. Selon diverses sources anglaises, Liverpool suivrait de près l'évolution du natif de Chingola, auteur ce week-end du triplé le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga autrichienne.



En quête d'un joueur susceptible de compenser le probable départ de Divock Origi, poussé vers la sortie, les Reds ne seraient pas les seuls sur le coup puisque Manchester City, Tottenham et Arsenal auraient aussi coché son nom. S'il posait ses valises en Premier League, Patson Daka serait le premier Zambien à y évoluer depuis Emmanuel Mayuka à Southampton en 2014.