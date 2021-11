Il y a deux ans, le PSG a laissé filer son milieu de terrain Christopher Nkunku au RB Leipzig. Un choix que la direction regrette aujourd’hui, suite à l’éclosion du jeune Français avec sa formation allemande. Les responsables franciliens ont pu constater de leurs propres yeux la progression de ce Titi à l’occasion de l’opposition récente entre les deux clubs en Ligue des Champions. Celui qui a disputé 78 matches et signé 11 réalisations sous leurs couleurs entre 2015 et 2019 s’est même offert le luxe de marquer contre eux.

Le PSG en concurrence avec Manchester City ?



A en croire le quotidien Bild, il serait désormais question de rapatrier Nkunku. Leonardo et Mauricio Pochettino seraient convaincus que ce dernier peut leur être d’un grand apport. Ainsi, et dès la fin de la saison, ils envisagent de faire une offre dans l’espoir de l’enrôler. Il n’est pas certain cependant qu’ils parviennent à leurs fins. L’intéressé peut avoir d’autres projets pour la suite de sa carrière. Manchester City, contre qui il a récemment inscrit un triplé, l’aurait aussi dans son viseur.

