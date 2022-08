Rashford, et si c’était lui, le futur attaquant du PSG ?

Christophe Galtier l’a révélé ce jeudi en conférence de presse : le PSG travaille actuellement au recrutement d’un nouvel attaquant. Cela tombe bien, la dernière rumeur annonce que le Mancunien Marcus Rashford est sur les tablettes du champion de France. En plus d’évoquer l’actualité de Kaylor Navas, de Lionel Messi et autre Kylian Mbappé, en plus d’évoquer la future rencontre de Ligue 1 prévue avec Montpellier samedi (coup d’envoi à 21 heures au Parc des Princes), Christophe Galtier a également fait un point mercato attaque, ce jeudi, en conférence de presse.

L’occasion pour le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu de confirmer trois informations : Arnaud Kalimuendo est bien sur le point de rejoindre Rennes, Mauro Icardi a bien été placé dans la liste peu flatteuse des "indésirables" et le PSG est bien à la recherche d’un nouvel attaquant à recruter d’ici la clôture du marché des transferts. Et si ce fameux attaquant n’était autre que Marcus Rashford, l’actuel joueur de Manchester United ?

Le bourreau de 2019

A croire L’Equipe, le buteur de 24 ans intéresserait la direction du PSG, après l’échec Robert Lewandowski (parti au FC Barcelone), et "des contacts auraient déjà été pris avec l’entourage du joueur de Manchester United", croit savoir le quotidien sportif. "Les discussions avancent positivement", affirme même le journal, au sujet du bourreau du PSG lors de la Ligue des champions 2019. Marcus Rashford, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec les Red Devils, sort d’une saison plutôt compliquée. Non convoqué lors des derniers rassemblements de l’Angleterre, l’attaquant international n’a démarré que 13 des 38 journées du dernier championnat d’Angleterre. "Il ne faut pas se tromper et ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n'a aucune garantie et le club ne prendra pas pour prendre et empiler les joueurs, avançait ce jeudi Galtier devant les journalistes. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée." Marcus Rashford en est-il une pour le PSG ?