Jürgen Klopp peut être tranquille. Steven Gerrard, le jeune technicien qui monte et qu’on désigne comme son successeur sur le banc d’Anfield, n’est pas intéressé par le poste de manager des Reds. Ou du moins, pas dans l’immédiat. Le Scouser a affirmé qu’il respectait trop le coach allemand pour avoir des vues sur sa fonction alors qu’il est toujours en place chez les Merseysiders.

« Entrainer Liverpool ? Oui, mais pas encore »

"Nous ne devrions pas en parler, nous avons l’un des meilleurs managers à la tête de notre club en ce moment et je l’adore, a clamé Stevie G ce mercredi. Liverpool est mon club. J'ai connu une très belle aventure là-bas. Est-ce un rêve pour moi d'être un jour l'entraîneur de Liverpool? Oui, mais pas encore et il est possible que je ne sois jamais assez bon."



Gerrard (41 ans) a parfaitement réussi a reconversion. Dès sa première mission en tant qu’un coach d’un club pro, il s’est offert un titre qu’il n’a jamais pu gagner en tant que joueur à savoir le championnat national. Le week-end, il avait en effet été couronné champion d’Ecosse avec les Rangers. Malgré cette réussite, il reste humble et s’estime bien loin de ses célèbres confrères : « Il y a beaucoup de managers sur cette planète. Et pour Liverpool, nous devons avant tout respecter Jürgen", a-t-il ajouté.