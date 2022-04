Ramos taclé par un ex-chouchou du Real

Après seize années passées au Real Madrid, Sergio Ramos a fait ses valises pour rejoindre le Paris Saint-Germain au mois de juillet 2021. S'il a longtemps discuté avec la direction madrilène, le défenseur espagnol n'a pas trouvé d'accord, notamment sur la durée du contrat. Quelques mois après son départ pour le club de la capitale française, Ramos a laissé une certaine amertume dans la bouche de certains, dont l'ancien madrilène José Maria Gutiérrez.

Celui qui était connu sous le nom de Guti est aujourd'hui consultant pour l'émission désormais bien connue El Chiringuito. Au moment d'évoquer Sergio Ramos, il n'a pas été très tendre avec l'ancien Merengue. "Il sait qu'il a fait une erreur en allant trop loin lors des négociations (avec le Real, ndlr). Il pensait que Florentino Perez allait faire ce qu'il voulait, mais il s'est rendu compte que pour Florentino, le Real Madrid est au-dessous de tout."

"Parti par la petite porte"

Et Guti d'enfoncer le clou sur ce départ vers les cieux parisiens de celui qui aurait pu, selon lui, finir en légende au Real s'il avait été moins gourmand. "Quand on atteint un certain âge, on renouvelle pour un an. Et c'est aussi valable pour Sergio Ramos. Il ne l'a pas compris. [...] Il aurait pu finir sa carrière au club, mais il n'en a pas profité. Il est parti par la petite porte. C'est une triste sortie pour lui."