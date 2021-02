Ramos (Real Madrid) dicte sa loi à Perez

Sous contrat avec le Real Madrid depuis l'été 2005, Sergio Ramos sera libre comme l'air à compter de juin 2021. Les discussions avec son club sont très serrées mais le défenseur central espagnol n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec son président, Florentino Perez. Lassé, il aurait signifié à sa direction qu'il partirait si elle ne cédait pas à ses exigences.

La balle est donc dans le camp du Real qui n'a désormais plus beaucoup de choix. Ce mercredi, El Mundo révèle ainsi que Sergio Ramos et Florentino Perez ont eu un nouvel entretien au cours duquel le joueur de trente-quatre ans a redit son souhait de prolonger de deux saisons, avec un salaire annuel de douze millions d'euros. Mais il a également précisé qu'il ne souhaitait plus discuter et qu'il ne céderait pas sur ses conditions.

Tout reste ouvert

Le Real Madrid, qui a habituellement pour politique de ne jamais prolonger un trentenaire, continue de réfléchir. Mais le média espagnol ajoute que la situation ne va pas en s'améliorant, même si les échanges entre Ramos et Perez resteraient très courtois. Le défenseur international cherche également des solutions de repli en cas d'échec des négociations, et pourrait s'envoler pour la Premier League où Manchester United (notamment) lui fait les yeux doux. Il ne devrait en revanche pas rejoindre le PSG.