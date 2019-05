Rami parti pour rester ?

A 33 ans et au terme d’une deuxième année catastrophique avec l’OM, symbolisée par un 3e penalty concédé cette saison à Strasbourg (1-1), la semaine dernière, Adil Rami n’a pas l’intention de changer de club cet été, comme l’indique Le Phocéen. Le défenseur central rêve certes de finir sa carrière aux Etats-Unis, mais pas maintenant, d’autant que sa compagne, Pamela Anderson, est bien installée dans le Sud-Est de la France.

Recruté par Rudi Garcia en juillet 2017, Adil Rami avait signé un contrat de quatre saisons (jusqu’en 2021, donc) et bénéficie d’un confortable salaire à 300 000 euros par mois. Le club de Frank McCourt prépare une grande lessive lors de l’intersaison en éjectant les nombreux joueurs d’expérience grassement payés. Adil Rami, qui n'est plus titulaire en cette seconde partie de saison, fait clairement partie des possibles partants comme Florian Thauvin et Dimitri Payet.

S’il reste, le champion du monde 2018 ferait une doublure plus ou moins fiable pour les jeunes titulaires en charnière centrale que sont Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Après avoir vécu un "burn-out" à son retour de Russie, en plombant son équipe par ses erreurs individuelles et même sa blessure contre Francfort en ouverture de la Ligue Europa, le joueur de 33 ans reviendra peut-être dans de meilleures conditions mentales et physiques l'été prochain.