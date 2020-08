Ramadan Sobhi annoncé à Pyramids, le Zamalek s'en mêle

Où jouera Ramadan Sobhi la saison prochaine ? On pouvait croire la question réglée : prêté par Huddersfield à Al-Ahly en janvier 2019 et auteur depuis de 7 buts et 14 passes décisives en 36 apparitions, le milieu de terrain offensif était proche de conclure un nouveau bail avec les Diables Rouges. Mais ces derniers ont été surpris d'apprendre la semaine dernière que le joueur de 23 ans désirait rejoindre Pyramids FC.

En dépit de discussions avancées sur un transfert définitif avec les champions sortants, l'ex-crack avait donc fait volte-face. La somme de 5,2 millions d'euros était évoquée pour son transfert des Terriers aux nouveaux riches d'Assiout, où un contrat de trois ans l'attendrait. Sauf que le Zamalek s'en est ensuite mêlé. "Nous nous sommes renseignés auprès d'Huddersfield Town au sujet du prix de Ramadan Sobhi", a déclaré le dirigeant Amir Mortada à ON Time Sports. De quoi faire réfléchir le principal intéressé et ajouter de nouveaux épisodes au feuilleton ?