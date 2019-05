Raiola suspendu trois mois

L’été promet d’être mouvementé pour Mino Raiola, l’un des agents les plus en vue du marché dont le portefeuille compte notamment les Paul Pogba, Matthijs De Ligt, Mario Balotelli, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Henrikh Mkhitaryan, Justin Kluivert, Konstantinos Manolas ou encore Moise Kean. Parmi tous ces noms, les trois premiers au moins semblent concernés par un éventuel transfert estival. Or leur représentant ne sera pas autorisé à agir durant de longues semaines.

La commission des agents italiens, directement rattachée à la Fédération italienne de football (FIGC), a en effet prononcé une suspension de trois mois à l’encontre de l’omniprésent conseiller, ainsi condamné pour avoir réglé le prêt du jeune attaquant Gianluca Scamacca de Sassuolo à Zwolle (aux Pays-Bas) alors que ce dernier était initialement représenté par la société Kick Off de Paolo Paloni. L’homme à l’origine de la plainte déposée auprès de la FIGC.

Mino Raiola ne pourra donc exercer ses fonctions du 9 mai au 9 août, alors que le mercato italien, par exemple, court du 1er juillet au 31 août et que le marché français est ouvert du 11 juin au 2 septembre. Selon la Gazzetta dello Sport, l’intéressé aurait d’ores et déjà prévu de faire appel de cette sanction – au risque d’écoper d’une suspension plus lourde encore. Paul Pogba, qui évolue à Manchester United, devrait suivre ce dossier avec d’autant plus d’attention que la parenthèse du mercato outre-Manche se refermera dès le 8 août…