Radhi Jaïdi arrive à l’Espérance de Tunis

En quête d'un entraîneur depuis le départ de Mouine Chaabani le mois dernier, l'Espérance de Tunis touche au but. L'heureux élu n'est autre que Radhi Jaïdi (45 ans). Nommé en début d'année au poste d'entraîneur adjoint du Cercle Bruges, l'ancien joueur maison (il porta les couleurs sang et or entre 1992 et 2004) est arrivé dans la capitale tunisienne ce mercredi.

Si quelques détails restaient à régler, un accord global existait entre le champion d'Afrique 2004 et les dirigeants espérantistes. Les choses se sont débloquées ces dernières heures. Un contrat de deux ans est évoqué pour celui qui coacha précédemment en Angleterre (Southampton U23) et aux Etats-Unis (Hartford Athletic) après avoir fait carrière en Premier League, à Bolton, Birmingham City et Southampton.