Rabiot à la Juventus lundi ?

"Adrien Rabiot a la force physique de Pogba, c'est une vraie armoire. Il a la personnalité de Vidal dans le jeu et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio". Les propos élogieux de Gianluigi Buffon au Corriere dello Sport n'étaient pas innocents. Encensé par son éphémère partenaire au Paris Saint-Germain et comparé à trois anciens Bianconeri, Adrien Rabiot va avoir l'occasion de donner raison à "Gigi". Selon la presse italienne, Tuttosport et Sky Italia en particulier, le milieu de terrain français en fin de contrat à Paris va bien rejoindre la Vieille Dame. Les deux parties seraient tombées d'accord durant le week-end, lors de la venue de Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, dans la capitale.

Brocardé et absent des terrains depuis le mois de décembre, Rabiot devrait, sauf surprise, signer un contrat de quatre ans avec la Juve ce lundi. On parle d'un salaire annuel de 7 millions d'euros, avec à la clé la fameuse prime à la signature de 10 millions d'euros qu'était initialement prêt à payer le FC Barcelone avant de se rétracter, interloqué par les exigences du Francilien. Les médias locaux croient par ailleurs savoir que la nouvelle loi sur l'imposition des travailleurs étrangers en Italie a facilité la tâche des Piémontais. Rabiot ne sera ainsi taxé qu'à hauteur de 7% sur ses revenus, au lieu du régime progressif auquel étaient soumis ses semblables, parfois imposés jusqu'à 43%, jusqu'en janvier 2019.

L'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc turinois et les garanties apportées au clan Rabiot tant au niveau du poste que de l'utilisation du joueur - les mêmes qui ont longtemps agacé le PSG et ont fait tiquer le Barça comme d'autres prétendants - ont aussi permis au club le plus titré d'Italie de boucler cette transaction. L'entrejeu turinois est pour le moment encore un peu trop garni, mais des rumeurs annoncent un départ imminent de Sami Khedira et des offres pour... Blaise Matuidi. Adrien Rabiot aura a priori un terrain d'expression suffisant pour que la déclaration de Buffon, qui le décrivait comme un "fuoriclasse" de la trempe des plus grands relayeurs, prenne alors tout son sens.