Quique Setién (Barça) : « Nous avons besoin d’un attaquant cet hiver »

Le FC Barcelone est contraint de composer sans Luis Suarez pendant plusieurs mois. Une défection de taille pour les champions d’Espagne et face à laquelle ils ne restent pas les bras croisés. En conférence de presse ce mardi, l’entraineur Quique Setién a reconnu qu’il y avait bien une réflexion qui était menée avec ses responsables concernant l’éventualité de signer un renfort. « Nous envisageons cette solution mais nous devons encore mûrir un peu plus les choses, ce n'est pas un problème qui m'inquiète trop. C’est une question que nous allons traiter en profondeur avec la direction et nous verrons ce qui est le plus pratique », a-t-il confié. Une déclaration intéressante et qui intervient à un moment où deux noms sont sortis dans la presse comme potentiels futurs transfuges blaugrana : Timo Werner et Pierre-Emerick Aubameyang.

Pas de départs prévus au Barça

Tout en ouvrant la porte à de possibles arrivées, le successeur de Valverde a fermé celle des départs. Pour lui, il est hors de question de s’affaiblir alors que se présente une deuxième partie de saison très chargée en matches et en rendez-vous importants. « Ceux qui sont ici, je compte sur eux à 100%. Ils ont tous de la valeur pour moi et je n'ai pas pensé une seconde de me séparer de qui que ce soit », a assuré Quique Setién.