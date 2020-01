Quique Sétien (Barça) : "Intéressant qu'un joueur arrive"

En conférence de presse avant de défier Leganes en Coupe du Roi ce jeudi, Quique Sétien, le nouveau coach du Barça, est revenu sur le mercato et n'est pas contre d'éventuelles arrivées. Orphelin de Luis Suarez pour plusieurs mois, le Barça quêterait actuellement un attaquant. Le club blaugrana avait jeté son dévolu sur le joueur de Valence Rodrigo Moreno, mais les négociations sont tombées à l'eau.



« Il serait intéressant qu'un joueur arrive. Même si je suis content de ce que nous avons », a ainsi confié le tacticien ibérique devant les médias espagnols mercredi. « Je viens d'un milieu modeste et j'ai l'habitude de travailler avec ce que j'ai. Et je suis ravi de ce que j'ai. Cette équipe est prête à participer à toutes les compétitions », a encore nuancé Sétien. Selon Eldesmarque, les dirigeants barcelonais convoitent désormais Loren, le joueur du Betis Séville (26 ans).