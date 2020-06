Qui est Robson Bambu, la nouvelle pépite niçoise ?

Un joueur qui a l'habitude de jouer avec des stars en sélection

Contrairement à l'an passé, l'OGC Nice n'a pas traîné sur le marché des transferts. Cette fois, il n'y a pas eu besoin d'attendre l'officialisation du rachat par Ineos pour commencer les grandes manœuvres.Le jeune défenseur brésilien est un inconnu en France. Mais son talent lui a permis d'être suivi par plusieurs clubs européens dont l'OL. Le montant du transfert est estimé à 8 millions d'euros par L'Equipe. La preuve que le joueur qui avait encore deux ans et demi de contrat avec Paranaense est considéré comme une pépite.



Le joueur de 22 ans fait partie de la sélection olympique du Brésil. Il y a notamment côtoyé le Lyonnais Bruno Guimaraes et Reinier, le dernier espoir acheté par le Real Madrid. En club, le natif de Sao Vicente s'est révélé à Santos avant de rejoindre Paranaense. Ce transfert avait été réalisé en 2019 après un imbroglio entre l'ancien club de Neymar et un joueur qui avait eu quelques problèmes de comportement. Malgré cela et son physique encore léger pour le plus haut-niveau, il a su briller en championnat, Coupe du Brésil et en Copa Libertadores.

Il n'a disputé qu'une vingtaine de matchs chez les professionnels mais celui qui a commencé comme attaquant progresse très vite. Une qualité qui a dû séduire la cellule de recrutement niçoise. Le défenseur central rapide, doué dans les duels et dans la relance va pouvoir continuer à apprendre aux cotés de son compatriote Dante.

Robson Bambu est attendu pour prendre la suite de Malang Sarr



Numériquement, Robson Bambu devrait prendre la suite de Malang Sarr dans la défense niçoise. Une mission importante pour un joueur qui n'a encore qu'une maigre expérience du plus haut-niveau. Mais ses prestations dans les ambiances survoltées d'Amérique du Sud ou dans l'épopée de son club dans une coupe remportée en 2019 prouvent sa faculté à réussir malgré les difficultés. Un trait de caractère nécessaire s'il veut s'imposer en Europe et à Nice. Avant lui, d'autres Brésiliens ont échoué sur la Côte d'Azur. Mais désormais, le Gym est entré dans une nouvelle dimension. Et les paris semblent moins risqués qu'auparavant.