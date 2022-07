Quel club pour Keylor Navas ?

Keylor Navas a aidé l'équipe nationale du Costa Rica à obtenir la dernière place pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 grâce à sa victoire sur la Nouvelle-Zélande le mois dernier. Ce sera le dernier tournoi du joueur de 35 ans avec les Ticos après qu'il ait confirmé sa retraite internationale.

L'avenir de Navas en club est incertain

L'international costaricien est à la recherche de plus de minutes pour être en pleine forme pour la Coupe du monde et il est conscient que le Paris Saint-Germain n'alternera pas les gardiens de but sous la direction de Christophe Galtier. Le coach français choisira très probablement Gianluigi Donnarumma pour le poste de titulaire tout au long de la campagne 2022/23 et Keylor Navas cherche donc une porte de sortie pendant la fenêtre de transfert.

Navas est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 mais le club de Ligue 1 est prêt à accepter toute offre pour le laisser partir cet été. Les équipes de premier plan qui pourraient se permettre et garantir des minutes pour le joueur de 35 ans sont Naples, la Juventus et Séville, car elles seront toutes en compétition pour remporter leur championnat respectif et participeront à la Ligue des Champions. Le club de Campanie semble être la meilleure destination pour Keylor Navas car David Ospina est parti durant la fenêtre de transfert de l'été pour jouer avec Al-Nassr.