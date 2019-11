Quel avenir pour Eduardo Camavinga (Rennes) ?

Lié jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais, le milieu de terrain international Espoirs français Eduardo Camavinga (17 ans) va-t-il migrer sous d’autres cieux à l’issue de la saison ? Interrogé par nos confrères de Téléfoot, le président Olivier Létang a évoqué l’avenir de son numéro 18. « Si ça ne dépendait que de moi, je souhaiterais le conserver pendant 10 ans encore, a indiqué le dirigeant breton au sujet du Bleuet, qui serait d’ores et déjà dans le viseur de plusieurs cadors européens. Après, il y a des sollicitations, il y a un marché, il y a des envies du joueur aussi. On fera le bilan un peu plus tard probablement en fin de saison. » Auteur de prestations remarquées sous les ordres de Julien Stéphan, le numéro 18 pourrait animer le marché des transferts dans les prochains mois.